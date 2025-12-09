П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп е “изключително ядосана“, заради това, че пастор от TikTok е споделил подробности за телефонния си разговор със сина ѝ Барън, разкрива Radar Online.

Вътрешни хора твърдят, че Мелания е била бясна, след като пастор Стюарт Нехтъл, който има 2,4 милиона последователи в TikTok, обсъди разговора си с 19-годишния Барън в подкаст, основан на вярата.

Докато обсъждаше разговора си с първия син, 37-годишният Нехтъл твърди, че 19-годишният е „много близо до това да повярва в Христос”.

Източници твърдят, че Мелания е в паника и вярват, че телефонният разговор на Барън с Нехтъл е трябвало да бъде личен.

„Мелания винаги е наблягала на дискретността“, е казал източник от Белия дом пред холивудския експерт Роб Шутър , който пише в Substack. „Тя вярва, че личният живот на семейството ѝ е свещен. Това? Това е предателство“.

Друг добре осведомен вътрешен човек добави: „Мелания избухна, когато чу за това. Това не е просто разочарование – това е ярост”.

Пасторът отбеляза, че Барън смята „сънищата и откровенията“, които се отнасят до божествената комуникация, за „много интересен момент“.

Нехтъл отбеляза, че частта от разговора им, фокусирана върху „сънища и откровения“, е „единственото нещо, което му е останало в паметта“, преди да добави, че Барън изглежда е „много близо до това да повярва в Христос. Много близо“.