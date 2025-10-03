С лед пет години прекъсване заради Ковид и смъртоносни гранични сблъсъци, Индия и Китай отново ще летят директно един към друг.

Първи стартира Indigo – най-големият авиопревозвач в Индия, който ще пусне ежедневни полети Колката–Гуанджоу от 26 октомври. По-късно маршрутът ще обхване и Ню Делхи.

Официалното съгласие идва след месеци технически преговори и опит за нормализиране на отношенията между азиатските гиганти. Властите в Ню Делхи определиха възстановяването на линиите като „ключов жест за хората, бизнеса и туризма“.

Размразяването на въздушните връзки идва след години на напрежение, кулминирали през 2020 г. в кървави сблъсъци в Хималаите, когато загинаха 20 индийски и 4 китайски войници.

Сега двете страни обещават повече търговия, преговори за спорната граница и дори отвориха път за индийски поклонници към свещената планина Кайлаш в Тибет.