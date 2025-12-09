З еметресението, което вчера разлюля северна Япония е предизвикало изместване на земната кора близо до епицентъра с около девет сантиметра. Това сочат данните на Отдела за геопространствена информация на Япония.

АД НА ЗЕМЯТА: Зверско земетресение удари Япония, чакат цунами!

Трусът беше с магнитуд 7, 6 по Рихтер и се случи в северната част на Япония. Епицентърът се намираше по-близо източно от префектура Аомори. В страната е обявена заплаха от цунами. Местните жители бяха посъветвани да вземат предпазни мерки и да следват спешни съобщения.

"На електронната геодезическа точка Хигаши-дори 2, разположена близо до зоната на епицентъра, беше регистрирано изместване от около девет сантиметра в източна посока," каза източникът. Японският премиер Санае Такаичи съобщи за 30 жертви.