С ъпрузи, които управлявляват магазин за велосипеди в Северна Корея, е била екзекутирана – защото бизнесът им бил успешен. Според Daily Star, двойката, на около 50 години, била обвинена в „арогантност“ и „антиреправителствени настроения“.

Те бяха публично разстреляни в столицата Пхенян пред стотици хора, включително деца, които се твърди, че са били принудени да гледат.

Двойката е официално регистрирана в Централния комитет на Генералната федерация на профсъюзите в област Садонг, но властите ги обвиняват, че управляват доходоносна операция, търгуваща с електрически велосипеди, части за мотоциклети с батерии и стандартни велосипеди за джобни колички.

Запознати твърдят, че те са печелили огромни печалби и скоро са си спечелили репутация на местно ниво. А недоволните местни жители ги наричали „арогантни“ и били бесни от високите цени на едро и стоките с лошо качество.

Те били засипани с порой от обвинения от властите, включително нарушаване на Закона за отхвърляне на реакционната мисъл и култура, незаконно прехвърляне на чуждестранна валута чрез външна организация и разпространение на антидържавни послания. Съобщава се, че около 20 други, свързани с двамата, също са били осъдени на изгнание или превъзпитание.