И нцидент на международното летище в Хонконг. Товарен самолет, който изпълнявал полет от Дубай, излезе от пистата и падна в морето, предава NOVA.
Two people were killed after a Boeing 747 cargo plane skidded off the runway after arriving at #HongKong Kong International Airport and landed in the sea, according to #airport authority. pic.twitter.com/4KRBhKcLOc— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) October 20, 2025
Четиримата членове на екипажа, които са се намирали се на борда, са били спасени, съобщават летищните власти. Загинали са двама души, които са били в превозно средство, което се предполага, че е било ударено от самолета, съобщават от полицията.
A #Boeing 747 cargo jet on flight #EK9788 from Dubai skidded off the north runway at Hong Kong International Airport early Monday, plunging into the sea and killing two ground-vehicle occupants.— Bridging News (@BridgingNews_) October 20, 2025
All four crew aboard were rescued while Hong Kong's aviation authority is initiating… pic.twitter.com/tbWb9VdkM1
Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена след инцидента, но други две продължават да обслужват полети.