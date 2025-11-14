Б ританската медийна машина Би Би Си клекна пред Доналд Тръмп! След ултиматум от адвокатите на американския президент, които заплашиха с дело за 1 МИЛИАРД ДОЛАРА, медията беше принудена да поднесе официални извинения и да свали скандален материал от своите платформи.

Всичко избухна, след като Би Би Си излъчи документален филм с редактирани и извадени от контекст думи на Тръмп от 6 януари 2021 г. — денят, в който негови привърженици щурмуваха Капитолия. Според адвокатите на президента клипът внушавал, че Тръмп насърчава насилие, което можело да лиши милиони зрители от правдивия контекст.

С ултиматума „или се извинявате до 22:00 по Гринуич, или ви съдействаме“, юристите на Тръмп успяха да поставят британския гигант в крайно неудобна позиция.

Би Би Си призна грешката и обеща, че видеото няма да се появи никога повече. Въпреки това медията твърди:

„Изразяваме съжаление, но категорично отхвърляме, че има основание за иск за клевета.“

Скандалът идва в момент, когато темата за манипулираните видеа, изборната реторика и влиянието на медиите върху политиката е по-напечена от всякога.