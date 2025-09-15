Б ъдеща булка се самоуби, след като полицията нахлу в дома ѝ и арестува годеника ѝ под дулото на пистолет при инцидент с объркана самоличност.

31-годишната Чери Търнър разви тревожно разстройство, след като партньорът ѝ Крейг Джаксън беше арестуван по време на драматичен арест в дома им в Нюкасъл. Джаксън беше отведен по бельо от въоръжени полицаи, оставяйки годеницата си трепереща и отчаяна, пише Daily Mail.

По-късно служители на полицията в Нортумбрия признаха, че са „заловили грешния човек“ и погрешно са арестували Крейг, докато са разследвали „сериозно престъпление“ в района.

Но на полицията й бяха необходими два месеца, за да уведомят двойката, че г-н Джаксън вече не е обект на разследване. Седем месеца след ареста на партньора ѝ, тялото на Чери Търнър е намерено под моста Редхю над река Тайн.

Съдебни заседатели в съда на коронера в Южен Тайнсайд са издали разказвателна присъда, в която се казва, че акцията на въоръжена полиция е „предизвикала тревожно разстройство, довело до самоубийство“.

Разследването установи, че полицията бързо е осъзнала, че е арестувала грешния мъж, но им е отнело месеци, за да уведомят двойката, че г-н Джаксън вече не е обект на разследване.