Н ай-малко 54 души бяха ранени днес при експлозия близо до училище в индонезийската столица Джакарта, заяви началникът на местната полиция Асеп Еди Сухери, без да дава подробности за причината за взрива, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Според първоначалните данни около 54 души са пострадали. Някои от тях имат леки наранявания, други – умерени, а трети вече са напуснали болницата", посочи Асеп, цитиран от телевизия "Компас Ти Ви".

училище експлозия взрив ранени инцидент Джакарта Индонезия