Н ай-малко 54 души бяха ранени днес при експлозия близо до училище в индонезийската столица Джакарта, заяви началникът на местната полиция Асеп Еди Сухери, без да дава подробности за причината за взрива, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
🚨🇮🇩 INDONESIA: MOSQUE EXPLOSION ROCKS SCHOOL COMPLEX— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2025
An explosion tore through a mosque inside a Jakarta school complex today - a scene of faith turned battlefield.
Dozens hospitalized, the floor slick with debris and blood.
Authorities found a body vest and firearms at the… pic.twitter.com/tw0aCcAwlc
"Според първоначалните данни около 54 души са пострадали. Някои от тях имат леки наранявания, други – умерени, а трети вече са напуснали болницата", посочи Асеп, цитиран от телевизия "Компас Ти Ви".
telah terjadi ledakan di SMA 72 jakarta utara jam 12.30 WIB, ledakan terjadi di dalam masjid SMA, info 8 korban luka-luka dan motif lagi dalam penyelidikan. pic.twitter.com/erRAqSBBeW— TXT DARI JAKARTA (@txtdrjkt) November 7, 2025