42-годишна жена беше изгорена жива от роднините си по вина на съпруга си. Трагедията се е случила върху купчина с кравешка тор, съобщава Times of India.

Отбелязва се, че роднините на съпруга ѝ са отговорни за смъртта на нещастната жена, тъй като тя не е могла да зачене. Те са се опитали да прикрият престъплението, като са поискали кремация. Братът на жертвата е съобщил за инцидента в полицията в Индия. Той не е успял да се свърже със сестра си и по-късно е научил за действията на роднините на съпруга ѝ.

Полицията заяви, че в момента се води разследване на инцидента. Всички отговорни за инцидента ще бъдат наказани.