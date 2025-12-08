50 Cent отново удари право в целта – този път с брутална ирония към Диди! Рап звездата намекна, че е дал специалното си интервю за ABC News, за да може скандалният музикален бос да го гледа… директно от затвора!

50 Cent към Тръмп: Не помилвай Диди!

Всичко тръгна от публикация в Instagram, в която 50 сподели съобщение, гласящо, че ABC е една от малкото телевизии, които са достъпни в затворите. „Замислих се… какво лошо има в това?“, написа той с типичния си сарказъм.

ПЛАТЕНА ЛЮБОВ: Фенове бранят Пи Диди срещу $20 на час

Въпреки жестоките закачки, 50 Cent настоява, че няма лична вражда с Диди. В интервюто той дори го нарече „любимия си злодей“ и разкри, че никога не са имали реален конфликт.

50 Cent: Диди победи федералните!

„Хората говорят за 20-годишна вражда, а аз съм работил с двамата му синове“, категоричен е рапърът.

В друга своя изява 50 избухна с още по-силен коментар, заявявайки, че ако наистина искал отмъщение, щял да заснеме съвсем различен документален филм – с фокус върху скандални обвинения за трафик на мъжки проститутки.