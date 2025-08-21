А зис и Емануела отново доказаха, че скандалът е тяхната стихия! Двамата решиха да хвърлят бомбата в социалните мрежи с кадър, който взриви последователите им.

На снимката, публикувана в профила на певеца, двамата позират до басейн, облечени в ултрапрозрачни рокли. Азис е с къса черна мрежеста рокля и маратонки, демонстрирайки завидно самочувствие и бедра, на които биха завидели мнозина фитнес маниаци.

Емануела обаче открадна шоуто – тя позира с рокля, която буквално разкри всичко! Под прозрачния тоалет блондинката е без сутиен, като единствено метални сърца прикриват гърдите ѝ.

Кадърът моментално предизвика лавина от реакции – от смях и емоicons в профила на Преслава, до коментари от фенове, които признаха, че никой друг не би се осмелил на подобна провокация.

„New girls in town“ – написа Азис към кадъра, превръщайки себе си и Емануела в най-горещото дуо на лятото.