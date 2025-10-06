Б езспорно Британско-българският бизнес бал в Лондон е най-бляскавото събитие не само за нашата общност, но и за британската аристокрация. Повече от 15 години, ПиАр и благотворителят лансира името на страната ни чрез създаденият от него Мартеница бал, който всеки март запознава британците с българските традиции. Носещите мартеници заради Евгени Минчев за хиляди, сред тях титуловани личности, представители на британския парламент, знаменитости.

Тази година най-българският бал в Лондон ще се проведе на 12 октомври, като сред участниците в програмата са Тони Мур от Айрън Мейдън и Кътинг крю, певицита Поли Хубавенска и създателят на хита "Анжелика" Стоян Захариев.

Поли Хубавенска ще бъде сред изпълнителите на бала.

Девойки в носии от ансамбъл "Фолклорна магия" ще посрещат гостите, а благотворителността е в полза закупуване на въздушна линейка.

Почетен председател на Организационния комитет е Светла Евтимова - международен одитор по системи за управление, допринесла много за събитието.

Светла Евтимова е почетен председател на бала.

Боксьорът легенда Джон Конте, носител на Ордена на Британската Империя е потвърдил присъствието си, както и фамозният кралски биограф лейди Колин Кембъл. Тя написа първите автентични биографии на лейди Даяна, а в последните години и на Хари и Меган.

Сред българките, които ще присъстват на този бал са Ана Михайлов, Тинка Денишева, Пламена Динчева, Юлия Кастелли, Данаила Пассия, Мая Игнатова и други.

Сред елитните българки в Лондон ще е и кралицата на диамантите Юлия Кастелли.

Пламена Динчева, която живее и практикува в Англия също е част от внушителният списък.

Тези дни, веднага след като беше оповестена кончината на голямата британска актриса Патриша Рутледж (“Какво ще кажат хората“), лорд Минчев публикува тяхна снимка, която вероятно е от Британско-българския бизнес бал през годините.

