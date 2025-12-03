М еган Маркъл е нежелана навсякъде. Оказа се, че херцогинята на Съсекс е била разглеждана като опция да стане част от състава на риалити предаването „Истинските съпруги на Лондон“. Но останалите дами не искат да имат нищо общо с нея.

Дамите от риалитито направиха групово интервю преди втори сезон и ясно заявиха, че що се отнася до бившата кралска особа, нейното присъствие е много нежелано. Звездите на шоуто, Джулиет Ангъс, Аманда Кронин, Карън Лодерик-Пийс, Джулиет Мейхю, Пантеа Паркър и Неси Уелшингер, бяха попитани от водещата Мелиса Нату: „Коя знаменитост според вас би била страхотна домакиня, ако можехте да поканите някой да се присъедини?“.

Лодерик-Пийс смяташе, че Дженифър Анистън би била чудесно допълнение. Други звезди, включително Виктория Бекъм и Ева Лонгория , бяха ентусиазирано посочени като перфектен избор.

Когато Уелшингер попита колегите си от актьорския състав: „Ами Меган Маркъл?“, настъпи кратко, неловко мълчание, преди различни колежки да изразят негативните си мнения. Двама отговориха в един глас: „Предпочитаме да не го правим.“, пише Radar Online.

Ангъс директно отсече: „Предпочитам да не се случва. Не искам Меган Маркъл в нашето шоу“.

Въпреки че херцогинята на Съсекс е напълно нежелана от актьорския състав, има кралска особа , която те биха посрещнали с отворени обятия. Уелшингер каза за Кейт Мидълтън : „Мисля, че Кейт би била прекрасна. Всички имаме слабост към кралски особи. А тя има страхотна къща!“.