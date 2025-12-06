З авършилият на почетното четвърто място в сезон 7 на “Игри на волята” - Теодор Венков, по-известен като Чикагото, разказва откровено за пътя си в приключението, за препятствията, които не е очаквал и за моментите, които ще помни винаги. Харизматичен, шумен, различен и стратегически непредвидим, той остави ярка следа на Арената и споделя какво всъщност се е объркало в битката, която го спря на крачка от големия финал.

Миньорът признава, че именно изометрията в последната битка го е спънала и не е успял да се адаптира за толкова дълго, въпреки че през целия сезон пазеше потенциала си за финала. Той не скрива и най-голямото си съжаление - случката с баничката на Изолатора, за която той все още се чувства отговорен.

Чикагото говори откровено за физическите и емоционалните последици от участието си. Той не се крие зад оправдания и казва, че наказанието на Томи е било справедливо. Благодари на Дино, с когото ще остане най-близък и признава, че Калин е бил най-достоен за титлата.

Не се срамува от корекциите си и дори ги споменава с усмивка, но след тежките изпитания на арената признава, че тялото и кожата му имат нужда от грижа - затова благодари на Avène за грижата и подаръка, който ще му помогне да възстанови кожата си и да се върне в своя козметичен салон по-спокоен и уравновесен.

За финал той сподели, че иска да бъде запомнен с харизмата, мотивацията и нестандартния си начин на игра, с това, че е давал всичко от себе си и че е научил, че настойчивостта и автентичността са по-важни от перфекционизма - послание към всеки, който мисли да пробва силите си на Арената.

