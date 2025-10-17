Г олемият ни български цигулар, част от Кралската опера в Лондон, отпразнува своя 55-и рожден ден.

Той посети английската столица, сподели мигове с близки, а на концерта си в София събра 14 хиляди души.

Сцена

Васко Василев изнесе запомнящ се концерт в „Арена 8888 София“ по случай рождения си ден. Светлинният дизайн допълваше музикалните изпълнения, а нестандартното разположение на сцената – в средата на залата – позволяваше Васко Василев да свири във всички посоки. Бяха включени и изпълнения от Бах, Сен-Санс, Вивалди, Брамс, а самият концерт продължи повече от 2 часа. 14 хиляди посетители се насладиха на виртуоза с цигулка, като имаше много бисове и аплодисменти. Специален гост на събитието беше Керана, с която изпълни песента „Една“, написана за дуетното им изпълнение на наградите „Икар“. „Керана, благодаря, че написа тази песен за нас и че донесе толкова красота, чувственост и чисто удоволствие на сцената снощи! И аз, като публиката, искам още – да пишеш, да пееш, да сме заедно на сцена“, сподели Василев за изпълнението им.

Обич

„Една вълшебна седмица с най-големия дар за рождения ми ден – обич, музика и любими хора! Благодаря“, написа Васко Василев под кадрите, които сподели от изминалата седмица за рождения си ден. Освен своя 55-и рожден ден Василев празнува и 30 години, откакто е част от състава на Кралската опера в Лондон. Това е вторият концерт в тази зала за него. Преди 9 години – на 29 февруари – бе първата му изява на сцената там. „Последния път, когато свирих в залата, почувствах, че там може да се получи нещо много интимно. Ще бъда в средата на залата, защото искам да съм свързан с публиката. Искам хората да се чувстват близо до мен“, споделя музикантът преди грандиозното събитие. Неотдавна излезе документалният филм за него – „Васко и цигулката“, на журналистките Лора Крумова и Мария Йотова, който все още може да бъде видян в киносалоните.

Александър Пашов