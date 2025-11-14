Д вете кинолегенди и носители на „Оскар“ - Робърт де Ниро и Паоло Сорентино - бяха заснети заедно в прочутата римска Taverna Trilussa. Двамата са стари приятели, а Де Ниро дори гостува на снимачната площадка на предпоследния филм на Сорентино - „Партенопа“ - в Неапол.

Оскар

Вечерята, достойна за „Оскар“, се състоя в сърцето на квартала Трастевере и беляза края на интензивната програма на Де Ниро в италианската столица. Актьорът пристигна в Рим, за да открие първия в Италия Nobu Hotel and Restaurant Roma, но визитата му включваше и две ключови събития: получаването на най-високата гражданска награда на града и представянето на реставрираната версия на филма „Имало едно време в Америка“ (1984) на Серджо Леоне. На 6 ноември 2024 г. кметът на Рим Роберто Гуалтиери връчи на Де Ниро престижната награда „Капитолийска вълчица“ (Lupa Capitolina) по време на частна церемония на Капитолийския хълм. Отличието се присъжда за „изключителен принос към световното кино и дълбоката връзка на актьора с Рим“. „Рим е живо произведение на изкуството. Всяка улица и всяко ястие разказва история“, сподели Де Ниро.

.

Дигестив

Между официалните ангажименти Де Ниро намери време за традиционна римска вечеря - от плато с колбаси и сирена, през паста карбонара, до количка с десерти, сред които специален акцент бе тирамисуто. Собствениците на таверната, братята Масимо и Маурицио Пирола, които продължават семейната традиция, започната от баща им Марио, не скриха вълнението си:

„Де Ниро в нашия ресторант е огромно признание. Той е истинска икона на световното кино“, сподели Масимо пред „Месаджеро“. На стената на таверната вече стои надпис, оставен с маркер: „Какъв прекрасен ресторант! Не мога да повярвам, че никога не съм бил тук. Поздрави! - Робърт де Ниро“. Сред гостите на вечерята бяха също Нобу Мацухиса и Карло Акампора - изпълнителен директор на Grand Hotel Via Veneto. При излизане от ресторанта тълпа фенове посрещна компанията. Полицията осигури ред, а Де Ниро с усмивка позира за селфита. Един от феновете му подари фигурка Funko Pop в стил „Добри момчета“ - филм на Мартин Скорсезе от 1990 г., в който актьорът участва. Той прие подаръка с усмивка, шегувайки се дали Скорсезе би го одобрил. Вечерята завърши с дижестив и усещането за червен килим - този път върху калдъръмените улици на Трастевере.

Разбиват бъчва със саке за късмет

Официално бе открит и Nobu Hotel and Restaurant Roma на емблематичната Виа Венето, където Федерико Фелини снима своя „Сладък живот“. Това е първият обект на луксозния бранд Nobu Hospitality в Италия. Съоснователите - Де Ниро, японският шеф Нобу Мацухиса и продуцентът Меир Тепер - участваха в традиционната японска церемония „Кагами Бираки“ (разбиване на бъчва със саке за късмет). Същия следобед, от 15,00 ч., в кино Space Moderno на площад „Република“ Де Ниро представи реставрираната версия на „Имало едно време в Америка“ - епичния гангстерски филм на Серджо Леоне с незабравимата музика на Енио Мориконе. Актьорът изпълнява главната роля на Нудълс, а събитието - част от програмата Fuori Sala - бе водено от бившия кмет на Рим Валтер Велтрони. Преди повече от 40 години части от филма са заснети именно в квартала Трастевере.

Красимир Иванов, Рим