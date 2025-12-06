Р усото изкушение от „Игри на волята“ Денислава се похвали, че всеки месец подстригва по 8 кучета наведнъж. И всички те са на една стопанка.

Блондинката, която сбъдна мечтата си да си отвори груминг салон, сподели специалната история на животинките в публикация в Инстаграм.

„Е, какво ще кажете за това женско царство, а? Чудите се какво правят всички тези кучета на тази снимка? Ами на една стопанка са, трудно е за вярване, нали? Това е една кратка история, която искам да споделя с вас, защото е пример. Пример, на който аз лично се възхищавам поради ред причини, но честно казано най-много се възхищавам на факта, че това младо прекрасно момиче е само на двадесет години и отдава живота си на тези невероятни същества. За нейната крехка възраст прави абсолютно възхитителни неща за пример. Трябва да поемеш подобна отговорност, да спасяваш живот от улицата... да, категорично е за пример“, споделя Денислава. Тя призна, че животните са на момиче, на което е поверила своите кучета, когато й се наложи да пътува.

Денислава издаде още, че подстригва кученцата всеки месец. Блондинката се похвали и че си направила специални щампи на палтото с кучешки лапички, както е украсила и дамската си чанта с кученца и кучешки бисквити. „Дневна доза с Маргото. „Ми, да, виж ква съм убавица“, споделя под кадрите Дени.