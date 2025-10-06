- Митко, едно от най-очакваните събития на българската музикална сцена вече е факт – D2 издадоха парче в оригиналния си състав. Разкажи ни каква е историята на „Преди да кажеш не“?

- Историята на тази песен датира от преди около 20 г., когато бяхме поканени от БНТ да направим парче и да представим България на песенния конкурс „Евровизия“. Тогава, в качеството си на музикален продуцент на D2, реших, че спрямо изцяло дискотечния еднообразен ритъм и стилово еднообразие на този форум ще е по-добре да се представим с бавна и прочувствена песен.

Реших и да бъде на български език, това е друг любопитен факт. Обаче песента не беше харесана и ние в крайна сметка не я довършихме, а малко след това и се разделихме с Дичо.

Така че 20 години по-късно решихме да продължим оттам, откъдето спряхме съвместната дейност с Дичо, и се направи нов аранжимент, плюс допълнителни елементи в композицията. Сега, двайсет години по-късно, представяме „Преди да кажеш не“ в пълния й блясък, какъвто тя определено заслужава.

Димитър Кърнев

- 20 години по-късно - какво ви провокира да се съберете отново с Дичо?

- Миналата година формалният повод беше организирането на юбилейния ни концерт в НДК – „25 години D2“, осъществен заедно с нашите приятели от „Артвент“. Съвсем естествено след това решихме да продължим заедно. Оттогава концертираме още по-активно.

- На какъв етап върви подготовката на албума и кога да го очакваме?

- „Преди да кажеш не“ е първата песен от предстоящия нов албум на групата. Живот и здраве, мислим в първата половина на следващата година да го издадем.

- След като Дичо се завърна в D2, досегашният вокалист Радостин Василев остава ли в бандата?

- Радостин Василев остава в D2 като втори вокалист и акустични китари. Радо е мултифункционален музикант, доста талантлив. В новия албум ще има една песен, която той ще пее като соло вокал, отново по текст на Гери Турийска.

Актуалният състав на D2

- Как се чувствате с момчетата отново заедно и как така творческата енергия не се променя толкова години по-късно?

- Просто правим нещата точно както ги правехме преди. Понеже сме много близки, моментът на напасване фактически липсваше, защото нещо, което го има, явно и тия 20 г. не са попречили да изчезне.

- Къде се намира D2 в момента и къде се намираше преди 25 г.?

- За чест на истината през всичките тези години групата не е спирала своята дейност. Вероятно към момента се намираме, дай Боже, към средата на творческия си път, защото по никой начин не чувстваме изхабяване. Напротив, аз лично съм много зареден

Вече композирах предстоящия нов албум на D2 и той се намира в доста напреднала фаза. По-важното е, че новият музикален материал е вероятно много добър. Това е мнението на цялата ни група, както и на близките ни приятели, които са в течение на процеса. Вярваме, че нещата, които ни предстоят, ще са хубави, и че с Божията помощ ще съумеем да оставим още музикално наследство.

С момчетата са приятели

- Какъв обаче беше отзвукът на феновете, след като излезе „Преди да кажеш не“?

- Истината е, че дори в сравнение с миналите песни, които останаха 25 г. живи, никога не съм получавал по-положителни и повече на брой хубави коментари, заредени с любов, подкрепа и пожелания за успех. Хората са много развълнувани от тази песен.

- Ще подготвите ли по-голям концерт за представянето на новия албум?

- Разбира се! Плануваме и голямо национално турне през 2026 г.

- Какво е настроението по време на репетиции, на записи? Връщате ли се към стари неща, смеете ли се, джавкате ли се, ако мога да използвам този глагол?

- Не се джавкаме (смее се), а се връщаме към стари смешки, да. И то много. Ние в много големи периоди живеехме на практика заедно, така че в крайна сметка сме едно семейство.

- Често сте създавали музика в изолация. Как ти действат тези периоди на теб и би ли повторил такова изживяване?

- Най-големият период, в който това ни се случи, беше през 2010 г. до 2012 г., когато първоначално цялата група живеехме в една резиденция в планината над Кюстендил. Заедно седяхме половин година, а аз останах още година и половина сам. Има много положителни неща да живееш в рая.

Единственото отрицателно е, че така продължителната асоциализация, която се получава, в един момент кара нещата да са прекалено равни. Когато не живееш сред хора, някак си не се трупат нови впечатления и преживявания. Тогава малко прекалих. За по- кратък период бих го направил отново. Всъщност „Преди да кажеш не“ се роди по време на една такава сесия в провинцията.

Това беше през 2004 година, когато с групата и екипа отидохме за две седмици в град Лом, родния град на Краси Тодоров - пианиста на D2. Тогава в читалището на града разпънахме цялата техника и 10-ина дни правихме репетиционни сесии, като тази песен, заедно с няколко други, се роди именно тогава.

Чувства се щастлив на сцената

- През 2016 г. D2 направиха най-високия рок концерт, правен някога в Европа – на връх Мусала. Какво означава за теб това преживяване?

- На този концерт заедно с нас на върха бяха и страхотната метъл група Odd Crew. Емоцията беше много особена. На първо място да се качи толкова техника там... този концерт беше изключително труден чисто логистично, за което използвам случая да поздравя радио „Тангра Мега Рок“, които изцяло изнесоха тежестта по организацията.

При положение че по-високо от Мусала няма (смее се), ще видим дали бихме направили нещо подобно. Може в морето някой път. Стига да се появи щура идея, винаги сме на линия.

- Обикновено щурите идеи се свързват с младостта. Към средата на живота вече – тази щурост остава ли?

- При нас не е изчезнала, даже малко се притеснявам.

- Миналата година отпразнува 50-годишен юбилей. Година и половина по-късно как се чувстваш?

- Първоначално ми беше доста дискомфортно. Около година имах труден период. Но си влезнах отново в кожата и сега се чувствам добре. Дай Боже така да продължава.

- Чувстваш ли се остарял?

- В тази една година се чувствах така, но някак си се изтеглих. Не ми е за първи път, предполагам няма и да е за последен. Дръпнах се за косата нагоре и в момента се чувствам на място, и в никакъв случай остарял.

- Каква е твоята светлинка в тунела, която ти позволява да изплуваш в подобни моменти човешки?

- Ценностите, които изповядвам.

- Променят ли се те през годините?

- Не, за щастие.

- Връщам те отново много години назад, когато свирехте не с кого да е, а с Долф Лундгрен!

- През лятото на 2008 година Долф Лундгрен ни покани да участваме с D2 в неговия актуален филм тогава - Command Performance. В този филм имаме и две песни, едната от които създадохме с Долф, който направи текста. Парчето е Breakdown. Имаме и актьорско присъствие във филма, както и още една песен - песента „6“ от едноименния ни албум, която също направихме на английски език. Мога да кажа, че оттогава пазя много добри спомени от дните, прекарани с този човек. С Долф Лундгрен установихме много мъжки отношения, в които присъстваше и думата приятелство. Докато беше в България, той беше чест гост на нашите концерти. Заедно представихме и Breakdown.

С Долф Лундгрен

- D2 имат много хитове. Има ли някой, който е по-личен и сантиментален за теб?

- Още от едно време любимата ми песен на D2 е „Нямаше кой да ни каже“. Историята й е като на почти всички други наши песни, направил съм я в усамотение. Текстът й, който основно написа Румен Гайдев, описва картината на някакъв първи етап на равносметка. На 25 години съм бил. Намирам текста за по-различен от текстовете на другите ни песни, в които се пее предимно за любов. В тази песен се пее за равносметката ни със самите нас.

- Като теглиш чертата, образно казано, каква е твоята равносметка днес?

- Спокоен съм, че не престъпих принципите си през всичките тези години, както и че ценностите ми останаха непокътнати. Здрав съм и мога да се грижа за семейството си, както и за групата.

- Какво пожелаваш на читателите на „Телеграф“?

- Винаги най-важното е да си пожелаем здраве и горе главата! Чакат ни трудни времена, така че трябва с гордо вдигната глава да ги посрещнем!

Това е той:

-Роден е на 3 януари 1974 г. в София

-През 1994 г. започва да свири в група „Импулс“, след което за кратко е член и на „Сленг“

-Автор е на най-големите хитове на D2: „Ледено момиче“, „Не мога да спра да те обичам“, „Аз и ти“, „100 години“

-Едно от хобитата му е риболов

-Фен е на футболния Ботев Пловдив

Екатерина Томова