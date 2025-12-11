Л егендарният Пласидо Доминго се завръща в България догодина.

Световноизвестният тенор пристига в навечерието на честването на стогодишния юбилей на „Варненско лято“, като ще се изяви на сцената на 21 април.

На сцената на Двореца на културата и спорта, заедно с великия певец, ще излязат солистите на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Маестро Найден Тодоров ще дирижира Варненския симфоничен оркестър. Спектакъла ще режисира Сребрина Соколова. Признат за един от най-добрите оперни певци за всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла. Носител е на 12 награди „Грами“, ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, работи и като диригент. Председател е на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чието последно издание се проведе в София през октомври. Изключителната артистична кариера на Пласидо Доминго радва публиката в цял свят повече от половин век.

Билети

Билетите за събитието вече са пуснати в продажба на цени между 80 и 180 лв. Последното гостуване на тенора у нас бе преди два месеца за конкурса „Опералия“. Тогава той каза: „Феноменално е, че съм тук в София. Прекрасно е да се върна отново в България, и то само след няколко месеца. „Опералия“ е била в различни столици на културата, но тук е особено силна традицията, още повече че през годините съм пял с велики имена като Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Орлин Анастасов, Николай Гяуров“.

Екатерина Томова