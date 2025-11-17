Т ом Круз беше удостоен с почетна награда на Академията по време на церемонията по връчването на наградите на губернаторите на 16 ноември и не е изненада, че филмовата звезда произнесе грандиозна реч.

Наградата беше връчена от Алехандро Г. Иняриту, който режисира Круз в предстоящ, все още без заглавие, филм, който ще излезе през октомври 2026 г.

След като прие статуетката, Круз произнесе емоционална реч, в която отдаде почит на всички хора, които правят филмите възможни, както и на обединяващата сила на киното.

Tom Cruise stood up everyone he worked with and gave his thanks. McQ and Jerry got emotional 🥹 and Inarritu even shed tears 😢 What a moment! pic.twitter.com/NWaGhmXam1 — Olivia (@Tomolivia24) November 17, 2025

„Киното ме отвежда по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията. Показва ми и нашата споделена човечност, колко си приличаме по толкова, толкова много начини. И без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, надяваме се заедно и това е силата на тази форма на изкуство. И затова е важно, затова е важно за мен. Така че правенето на филми не е това, което правя, а това е, което съм“, каза Круз.

В дългата си кариера Круз е бил номиниран четири пъти за награда „Оскар“: за най-добър актьор за „Роден на четвърти юли“ и „Джери Магуайър“, за най-добър поддържащ актьор за „Магнолия“ и за най-добър филм за ролята си на продуцент в „Топ Гън: Маверик“.

По-рано на церемонията Синтия Ериво връчи почетен „Оскар“ на хореографа Деби Алън. Художникът-постановчик Уин Томас също получи статуетка, отбелязваща цялостното му творчество.