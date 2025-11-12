А ктьорът Филип Буков и журналистката Елизабет Методиева ще бъдат водещи на концерта на най-обичаната гръцка звезда Константинос Аргирос, който ще се състои на 19 ноември в „Арена 8888“.

Вторият концерт на гръцката звезда в рамките на година бе очакван след огромния успех на спектакъла на 13 февруари. Припомняме ви, че тогава над 3 часа 12 000 души пяха и се забавляваха на най-големите му хитове, а той се раздаде за българската публика.

През февруари на концерта си Аргирос засвидетелства уважение към народа ни и излезе с тениска на националния ни отбор, подарък от Христо Стоичков, със заветния номер 8. А на следващия ден посети музея на славата на родната ни футболна легенда Христо Стоичков часове преди да отлети за Атина. За часове Аргирос се превърна в още по-голям любимец у нас и сега с нетърпение очакват отново да дойде следващата седмица. Самият Константинос също няма търпение за поредната си среща с българската публика.