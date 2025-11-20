В ерен почитател на Ледената кралица Асдис Ран си е татуирал не какво да е, а нейния гол лик, и то върху ръката си.

„Бях шокирана, когато разбрах за това”, сподели русата красавица пред „Телеграф“, все още смутена от необичайната проява на обожание.

Плейбой

Асдис разкри, че знае кой е загадъчният поклонник, но няма никакво намерение да издава самоличността му. „Първоначално ми показа снимката и каза, че иска да си направи такава татуировка. Бях изненадана. Но когато ми изпрати крайния резултат… бях напълно шокирана!”, разказва тя. Става дума за нейна емблематична снимка от професионалната фотосесия за „Плейбой“ от 2011 г. – една от най-коментираните фотосесии у нас, която и днес поражда страсти.

Още трима

Но това далеч не е единствената подобна история. „Знам за още трима души, които са си татуирали лицето ми по кожата. Чувството е странно… Да осъзнаеш, че някой те харесва толкова много, че завинаги оставя образа ти върху тялото си… Понякога е плашещо, но после си даваш сметка, че всичко идва от добро чувство“, добавя Асдис с характерната си смесица от чар и хладнокръвие. С усмивка тя си припомня и първите години у нас: „Мисля, че още в началото на кариерата ми в България съм виждала мои картини, рисувани от фенове на ЦСКА. Българите са страстни – това много ме впечатли“. Припомняме, че Ледената кралица пристигна в България преди години заедно със съпруга си, който тогава беше професионален футболист. Оттогава присъствието ѝ на родната сцена продължава да вълнува феновете ѝ – а някои явно са готови да го носят и… под кожата си.

Мариана Маринова