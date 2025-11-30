EVGENI до две от фамозните си картини.

„Луканката, „Краставицата“, „Чаплин“ и още 25 най-нови картини изложи тези дни в Пловдив лорд Евгени Минчев, който подписва творбите си като EVGENI.

Галерия "Arsenal of arts" направи тържествено откриване, на което присъства пловдивският елит и бохема, а галеристът Ангел Гешев се спря на картината "Кафеварка" за своята колекция.

Луканката краси витрината на Arsenal of arts в Капана- Пловдив.

EVGENI рисува повече от три години, а за този период има пет изложби, като най-голямата от тях, с 45 платна, се осъществи в софийската галерия "Арт клуб Дипломат".

„Изложбата в Пловдив маркира автора като сериозна фигура в застиналия свят на еднообразието. Той доставя цветове от душата си и ги пресъздава на причудливи платна. Истински Анди Уорхол или Салвадор Дали, неподвластен на суета или очакващ признание“, казва известен куратор.

Близо двуметрова писалка и куплет от стих на EVGENI привлече погледите на ценителите.

Сензация на изложбата в Пловдив са още "Кафеварката", "Отсъствие", както и една огромна неназована картина с огромен свещник, където вместо свещи са изризувани запалки.

Огромен свещник без свещи, но с разноцветни запалки

Някъде там се прокрадва предпологаемият образ на приятелят му Карло, завоалиран в цветя и необичайна естетика. Карло е с крила, а стъпалата му се губят някъде на дъното на океана, сред риби...

Соченият за приятел на автора модел Карло, е нарисуван с абстрактна композиция с криле и риби.

Закриването на изложбата, на 16 декември, също ще даде възможност за среща с автора и творбите му.