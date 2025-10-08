А ктьорът Павел Иванов, познат с блестящото си превъплъщение в образа на футболната легенда Георги Аспарухов-Гунди, влиза в „Под прикритие“.

Дали ще бъде ченге под прикритие, главорез или момче за всичко – тепърва ще стане ясно, но със сигурност ще си партнира с героя на Захари Бахаров – Иво Андонов, който отново ще владее крими пазара в новия шести сезон на хитовия сериал.

Герои

Наред с Юлиан Вергов и Павел Иванов още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на „Под прикритие“. Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чиито атрактивни персонажи ще добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов-Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо-Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров-Джаро – в ролята е Михаил Билалов. По всичко личи, че дейността на Туджаров ще поеме неговата дъщеря, но докъде ще се простира нейната власт тепърва ще разберем.

Локации

Над 5000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, впечатляващи сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори – това са само част от любопитните факти от снимачната площадка на „Под прикритие 6“. Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации. Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

Екатерина Томова