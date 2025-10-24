К им Кардашиян разкри шокиращо здравословно състояние по време на премиерата на седми сезон на „Семейство Кардашиян“ по Hulu в четвъртък.

В предварителен тийзър клип за останалата част от сезона, 45-годишната Кардашиян си направила ядрено-магнитен резонанс и след това казала на сестра си Кортни Кардашиян по телефона: „Имаше малка аневризма“.

„Уау“, отговори шокираната 46-годишна Кортни, докато слагаше ръка на сърцето си.

Ким обясни, че лекарите са ѝ казали, че аневризмата е резултат от „стрес“.

По време на премиерата основателката на Skims отбеляза, че стресът ѝ идва от бившия съпруг Кание Уест. Те бяха женени от 2014 до 2021 г. и имат четири деца, предава New York Post.

„Чувствам се по-стресирана, вероятно само защото трябва да защитя децата си“, каза тя, добавяйки: „Всички наоколо могат да се справят с драмата, но аз искам да защитя децата си. Те ще знаят разни неща. Ще пораснат и ще видят“.

В друга сцена Ким каза, че е имала „Стокхолмски синдром“ по време на връзката си с Уест. „Винаги съм се чувствала сякаш страдам от Стокхолмски синдром, до степен, че винаги се чувствах много зле и винаги го защитавах и винаги исках да му помогна“, обясни тя.

След раздялата им през 2021 г., Ким и Уест преминаха през спорен развод , който беше финализиран през ноември 2022 г.