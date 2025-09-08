Р епликата „Айде, Сарая, мамо, хас мишесте“ превърна в звезда сред потребителите на TikTok наша емигрантка в Англия, а от това произлезе и музикално творчество под формата на кючеци.

Над 1,6 млн. гледаха едноминутното видео, в което жената се опитва да нахрани малката Сарая с нишесте и казва репликата, където хранителният продукт е произнесен като „мишесте“.

Думи

Думите на представящата се като Сара Куин ромка (някои твърдят, че се казвала Иванка) се превърнаха в стотици мемета. Аудиото с емблематичната реплика пък стана вдъхновение буквално за хиляди видеа на инфлуенсъри, създатели на съдържание и други по-обикновени потребители, които вкараха “хас мишесте” в свои собствени сценарии.

Дори Азис пусна скечове по въпроса, където няколко пъти с повод и без повод, но пък с чувство казва “хас мишесте”.

Фланелки

Инициативни хора пък направиха тениски с лафа и образа на жената, които се продават по 25 лева бройката. А сега Сара Куин си поиска процент от продажбите им.

Междувременно се появиха и кючеци по въпроса. Най-вървежен е този на Красен Бонев, който е обявил, че това е пародия. Но явно хората си я харесват.

Голяма част от народа в TikTok обаче смята, че всички, които си правят реклами и пускат продукти, като тениски или кючеци, трябва да плащат отчисления на Сара Куин (Иванка).

Тя всъщност за пореден път влиза в полезрението на социалните мрежи. Преди време много популярен бе клип, където тв екип прави интервю, а Куин минава пред камерата и крещи.