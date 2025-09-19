П орно дивата Бони Блу се превърна в център на хаос и скандал по време на клубно участие във Великобритания. 26-годишната „кралица на оргията“, известна със своята турне-сензация „Barely Legal“ и легендарния си „Bang Bus“, била ударена в лицето от жена, чакаща на опашка да се снима с нея в клуб в Шефилд.
Свидетели разказват, че напрежението ескалирало, след като Блу, истинското име на която е Тиа Билингер, се обърнала към охраната с обидни думи за фенки в близост: „Махнете тези дебели… от мен“.
Малко след това жената се завъртяла и ѝ забила юмрук право в челюстта.
Bonnie Blue has been "punched in the face" at a nightclub meet with students that descended into chaos. https://t.co/snrxAe3Zi8 pic.twitter.com/2NmcyF7LUr— Daily Star (@dailystar) September 19, 2025
Охраната и камерите заснели тълпите и засилената сигурност, а един от присъстващите описал атмосферата като „заредена с напрежение“. Организаторите дори предварително предупредили за забрана на сексуални прояви, въпреки провокативното име на турнето.
Инцидентът избухва часове след като RadarOnline публикува скандално интервю, в което Блу призна, че ако играе на „Kiss, Marry, Avoid“ между Доналд Тръмп (79), Ръсел Бранд (50) и Андрей Тейт (38), би казала „да“ на Тръмп, би целунала Тейт и би отрязала Бранд. Звездата дори се пошегувала, че целувка с Тръмп би я направила „оранжева от фалшивия му тен“.
Bonnie Blue's nightmares come true in nightclub assault after 'acid attack' fearshttps://t.co/VgE5OrRQTN pic.twitter.com/j2aQyzoBIX— Daily Star (@dailystar) September 19, 2025
В момента не е ясно дали ударът е причинил сериозни наранявания на Блу, но феновете и таблоидите вече кръстиха скандала „Punch Bus Chaos“.