K-pop групата Xlov идва за първи път в България.

Събитието ще се проведе на 6 февруари в столичния клуб Joy Station, информират организаторите от BGTSC.

Xlov е южнокорейска група, която дебютира през 2025 година с лейбъла 257 Entertainment, привличайки вниманието с новаторската си концепция.

Четиримата членове – Вумути, Руи, Хюн и Хару, съчетават харизма, мощен танц и силно послание за свобода и автентичност. Музиката им се плъзга между модерен поп, експлозивен танц и нотки на ар ен би създавайки жизнено и неповторимо звуково изживяване, коментират от BGTSC.

„Концертът в София ще бъде уникална възможност за феновете да се докоснат до енергията, емоцията и посланието на група, която разчупва конвенциите и вдъхновява глобална общност. Xlov е повече от музика. Това е нов начин за възприемане на изкуството, нов начин за изразяване на свободата и любовта“, казват още организаторите.

Източник: БТА