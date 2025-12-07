К ултово дуо от попфолка се разделя след близо 30 години съвместна работа.

Певицата на народа Ивана и бузуки майсторът Стояна поемат по различни пътища.

Това съобщи самата Стояна в социалните мрежи..

„Здравейте, приятели! Имам новина, която съм готова да споделя. Вече имам собствен бенд! “ Стояна Бузуки лайв шоу “. Да, точно така – събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде. Това за мен е началото на един нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега“, написа във Фейсбук тя.

„Скъпо мое момиче, винаги съм зад гърба ти!“, включи се и самата Ивана.