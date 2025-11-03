Й ордан Йончев-Гъмзата грее ракия със захар по древна система, но на индукционен котлон.

„Така съчетавам традицията със съвременните технологии“ - рече тромпетистът пред „Телеграф“. Греенето се прави в чугунено джезве за отличен вкус, а котлонът действа на принципа на магнитната редукция.

Щафета

Пред „Телеграф“ Гъмзата поясни за приемствеността, която се предава от поколение на поколение: „Това е нещо, което съм научил от баща си, което пък той е научил от баща си и така се предава в семейството. Предполагам, че всички българи, почитатели на традицията, я знаят тази технология“. След това звездата на духовата музика уточни своя начин: „Загрявам щипка захар в джезве. Като започне да се разтапя, наливам желаното от мен количество ракия, преварявам я един-два пъти“.

Йордан Йончев добави още, че приятели му казали как всъщност не правел съвсем точно греяната ракия, защото тя следвало да бъде друг вид. „Ако трябва да съм точен, това се прави с джиброва ракия, а аз използвах сливова“, обясни Гъмзата. Справка на „Телеграф“ сочи, че джибровата ракия се приготвя от гроздето, което е на джибри за вино.

Порив

„Да си призная, не съм редовен в това, сега имах такъв порив, рядко го правя“, допълва той. И добавя с усмивка: „Време е за противогрипните ваксини“. След това уточнява: „По-често си грея вино с черен пипер. Технологията е същата, но без захар“. В социалните мрежи Йордан Йончев пусна и клип как си грее ракия в джезве на индукционен котлон. Дават му различни съвети – за повече захар, за добавяне на черен пипер, на резени портокали и т.н. Но най-важното е, че по стара българска традиция му пожелават: Наздраве!

Георги П. Димитров