М еган Маркъл не се вълнувала особено от кралския живот на принц Хари. Вместо това, харесвала неговата игрива и детска природа. Херцогът и херцогинята на Съсекс се запознали за първи път през юли 2016 г. на сляпа среща, уредена от общи приятели.

ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА: Хари губи 60 милиона при развод с Меган!

Само ден по-късно те се насладили на втората си среща заедно, след което започнала връзката им. И докато повечето хора биха били смаяни да излизат с принц, 44-годишната Меган не се интересувала от живота му в двореца Кенсингтън, нито от това, че баба му е кралица.

„Той ме обича толкова смело, безрезервно и освен това има различна перспектива, защото вижда медиите по начин, по който аз не ги виждам“, каза бившата актриса.

Майката на две деца добави: „Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще се погрижи за мен и ще ме подкрепя“.

„В него видях, че притежава това детско чудо и игривост. Бях толкова привлечена от това и той го извади наяве в мен. Това се пренася във всяка част от живота ни. Дори в бизнеса иска да играем, да се забавляваме, да изследваме и да бъдем креативни, добави Меган.

В интервю за Harper's Bazaar, херцогинята разказа и за грешките, които е допуснала, докато е била в полезрението на обществеността. „Научаваш се да не го правиш отново. Ако всичко върви гладко, няма как да се научиш от грешките си. Ако не научиш нищо, няма да израстнеш“, обясни Маркъл.

„Аз съм майка с деца на възраст, в която те постоянно учат нещо ново. Всеки ден ги наблюдавам как се сблъскват с неща, които изглеждат напълно непреодолими. Но можете да си спомните и да си кажете: „Знам, че сега изглежда наистина трудно, но повярвайте ми, скоро ще стане толкова лесно.“ Мога да си дам същата благодат като основател. Няма такова нещо като перфектно. И аз правя грешки“, каза още Меган.