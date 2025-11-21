Максо, както наричат превръщащия се в легенда Максим Генчев, продуцира филм с много голи сцени, които ще режисира малкият му син Матей.

Националният фонд „Култура“ е харесал проекта, който се нарича „Гальовният“. Максим Генчев сподели с „Телеграф“: „От вас научавам, не знаех, мислех, че са ни отхвърлили. Аз съм продуцент на филма. Сценарият и режисурата са на малкия ми син Матей, той завърши кино в Англия, това е третият му филм. „Гальовният“ е много фин, чувствителен разказ и много различен от халтурите, които се правят. Няма да е касов, защото все по-малко хора се интересуват какво се случва в душата на човека. Но ще е за фестивали, такива филми много се харесват там. Ще го правят млади хора. Има много голи сцени, еротика - не порнография, без да е брутално. Има много красиви неща. Прилича на старите филми от 80-те години, изследва взаимоотношенията в погледите, а сега всичко е само изкуствен интелект“.

Круша

Максим Генчев продължава с разсъжденията: „Явно има дефицит сред младите за сексуални отношения. Те в наши дни като че ли обичат само кучета. Ето и този инцидент с това куче Мая, което бе нещастно прегазено. Това е много тегав момент, не могат 200 хиляди да се обединят и да я правят света Мая! Всеки ден толкова много хора са прегазвани по пътищата. И нищо! Това е много страшно, могат да си направят партия утре и да вкарат хората в колиби и да ги накарат да лаят. Това е фашизъм направо!“.

Запитан докъде стигнаха нещата с филма за Караджата, Максим Генчев отговори: „До кривата круша. Мен ли ще ме допуснат, който може да направи от нищо нещо, без намесата на държавата - че аз съм опасен. Думата за корупция е „връщам“ и тя описва всичко. Като взема милион, ще върна половината и от другата половина, за 200 хиляди ще направя скапан филм, който никой не може да гледа, а останалите 300 хиляди ще отчета с фактури – това е системата. На мен ми нямат доверие, щото устата ми е голяма. Подсказвали са ми – „Максо, много говориш!“. Но съвестта ми е чиста, поне като се появя пред оня, Страшния съд, няма да се червя“.

За „Свободата иска Караджата“ Генчев обяснява: „Много се закучи работата с Караджата. Много ми наскачаха разни. Не са гледали филмите за Левски и Ботев, но говорят за тях. Нали знаете, като излезе име на един човек и край. Но все още се надявам. Преговарям с едни хора. Подарявам им картини, те се трогват и ако стане, ще е прекрасно“.

22

Максим Генчев пояснява, че има досега 22 снимачни дни и всеки един от тях излиза между 12 и 15 хиляди лева. А снимането е една трета от цялото производство.

Казва: „Екшън, много по-скъп излезе от очакваното. 1000 души ми трябва специална масовка, конници, сабльори – да размахват ятагани, да се бият. Няма текстове, само бой. Не съжалявам в никакъв случай. Аз съм куче и ще се боря докрай. Хапя като листна въшка и не пускам“.

А за множеството си хейтъри добавя: „Поне да са по-интересни, по-разнообразно нещо да измислят. Викат ми, че съм се гаврил – къде съм се гаврил, да ми посочат къде. Не са гледали филмите ми, ама ги критикуват!“.

Спомня си: „Като бях депутат, исках да направя киноцентър в Кърджали – щяха да идват от цял свят. Планина - Родопите, Гърция, Турция, море - всичко е близко“. И разсъждава за това как му се видели тогава депутатите: „Чудех се какво правя в парламента, те са като зомбита там“.

Тези дни пусна отворено писмо до лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, което много разбуни духовете. Там обясняваше, че турците са имали добро отношение към Караджата и смяташе, че партиите могат да помогнат с пари за направата на филм за него. Каза: „Прося пари, да, така е, но това е национална светиня и заслужава. Но ако Пеевски даде, ще кажат, че е настанала катастрофа. И тук изниква темата за силния. За мен силният е този, който помага и не обръща гръб на слабите“.

Уестърн

Филмът за Караджата ще бъде в символиката на класическия уестърн, определи режисьорът му Максим Генчев пред „Телеграф“. „В този филм ще преобладава екшънът и ще има много малко идеология. Натурален български уестърн. Караджата е бил пастир, баш каубой, занимавал се е като малък с говедовъдство. Но в България сега няма крави, не и такива като едно време. Отивам в Калофер да проучвам, ама всичко е съсипано. Ако трябва, ще ги нарисувам. Искам и такива ниски, дръгливи коне, както си е било по онова време“.

Генчев разяснява: „Ако събера достатъчно пари, ще снимам, както бе с филмите за Левски и Ботев – снимам пет-шест дена, спирам, чакам един месец, събирам пари и пак снимам. Министерство на културата не спазва закона, който само е избрало. Не финансира филми с национално значение. Държавата се дърпа от тези теми“. След това допълва: „Аз снимам с лични пари, имам 7 филма, продадени нагоре-надолу. Даренията са нищожни. Хората се уплашиха според мен. За Караджата ще действаме с пари от родолюбци, все още има такива. Това не е идеологически филм, а е екшън. Караджата е бил боец, той не е бил идеолог на революцията. Много е скъпо, ще драпам докрай, докато мога“.

Комедия

Режисьорът използва всеки случай, за да събере пари за снимките на екшъна за Караджата. Така стана ясно, че и тези пари, които сега му дават като актьор от Холивуд, ще отидат също към БГ уестърна. „Преди няколко дни се явих на видеокастинг за американски екшън, още от вратата ме наеха за главната отрицателна роля с възклицание: Господи, това е българският Брус Уилис! Тук нашите комплексари ще си играят на „Под прикритие“, а аз ще ставам за подигравки с „Караджата“ - възкликна Генчев. Пред „Телеграф“ той поясни, че снимките ще бъдат в Тимишоара, Румъния, когато падне снегът. Ще правят екшън комедия, явно и с елементи на пародия. Поискали от Генчев да препаше през тялото два патрондаша като Стив Мартин в някои от култовите му комедии, но по същото време трябвало да изиграе номер и да се направи на Брус Уилис. Нашият веднага влязъл в ролята и го взели. Появява се с два патрондаша, отваря вратата, оглежда се, вижда как няма бандити и излиза. По този начин Максим е направил голямото впечатление. Той има като актьор десетки участия в чуждестранни филми, повечето са снимани у нас.

Генчев разказа: „Мога да правя комедии и такива идиотски филми. Но съм се хванал с националната тема и искам да снимам „Караджата“. Големият ми син направи гениален филм, по цял свят получава награди. На 15-ата секунда те грабва, направо те убива. Въпросът е в темата“.

Сън

Максим Генчев обяснява, че вече сънува първия кадър от „Свободата иска Караджата“ и в него съвсем съзнателно прави препратки към класическите уестърни на Серджо Леоне. Разказва: „Едно момче върви из трънливо поле със завързани зад гърба ръце. Виждат се кървищата, забитите тръни. И се движи в посока на едно дърво, на което виси момиче, около чийто врат има клуп. Другият край на въжето е вързан за една крава. Един турчин я храни и тя се движи по посока на царевицата. Тя опъва въжето и краката на момичето постепенно започват да се отделят. Целта на момчето е да подложи гръб, поне да удължи още малко агонията й. Те са брат и сестра. И вече следващият момент – тя изнемогва и ще бъде обесена. Тогава една сабя разрязва въжето и се появява Караджата на кон“. Споделя, че Серджо Леоне е неговият пример как да направи уестърн, но по български. „Търся лесно разгадаеми символики, за да не затруднявам и без това затъпелите филмови критици, които гледат само да обиждат. Те не са мост на знание към зрителя от филма, а са се превърнали в едни квестори, които само казват „да“ и „не“. В този филм има препратки към днешния свят, защото Караджата много липсва и сега. А свободата иска Караджата“.

Корона

Максим Генчев обяснява и една от екшън сцените. „Раковски им дава заръка да убият арабаконашкия епископ, който е грък, защото е откраднал короната на патриарх Евтимий и й маха камъните. Хаджи Димитър вика на Караджата, че понеже е християнин, не може да убие свещеник. А Караджата му отвръща, че не може добре да стреля, но ако не успее с куршум, ще го довърши със сабята. Ще има такива сцени, може сега да не са политически коректни, но са част от историята. В този филм ще преобладава екшънът и много малко идеология. Натурален български уестърн“.

Максим Генчев е интересен случай в родната култура, определено е един от най-хулените из социалните медии, но реално погледнато е в топ три на сега съществуващите режисьори, чиито филми са най-гледани.

Георги П. Димитров