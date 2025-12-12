Р оси Кирилова е била автомобилен навигатор на колежката си Йорданка Христова. Това разкриха самите те на премиерата на том 3 от мемоарите на примата „Изповед“ в столичен хотел миналата вечер.

Суеверия

Изпълнителката на „Боса по асфалта“ сподели, че по време на съвместното турне „Обич и песен” е пропътувала хиляди километри в компанията на Данчето, като за отплата се е старала да й бъде добър навигатор. Сред колегите, уважили арт събитието, беше Нели Рангелова, която призна, че в ученическите си години пяла „Песен моя, обич моя”, емблема в репертоара на звездата, на първото си гадже. Нели обяви, че също пише спомени, но временно ги е спряла от някакви суеверия.

Опашка

Гости и почитатели се извиха на дълга опашка, за да си вземат автограф. Над 300 книги разписа Йорданка Христова по време на премиерата на мемоарната си книга „Изповед”. Естрадната икона представи третата, последна част от трилогията си, приемайки гости и почитатели в лоби бара. Представянето започна с видеокадри отпреди една година, когато пак през декември певицата представя втория том, посветен на професионалния й път. Водещ тогава пак е Драгомир Драганов от БНТ, само че далеч преди да отслабне драстично.

Златният Орфей

Комплименти Христова получи от рапъра Устата, от китариста Ники Томов, пианиста Иво Дуков, певицата и педагожка Снежина Темелкова, от импресариото Евгени Боянов. Както феновете на примата знаят, мемоарната й трилогия е тематично разделена на детство и път до избора да стане певица; кариера и спомени от турнета; най-интересното от личния й свят. Финалният том носи заглавието „Аз съм просто жена”, едноименният хит от „Златният Орфей“ по стихове Райна Ботева. С тъга легендарната изпълнителка сподели, че нито един от любимите й мъже вече не е между живите.

Лео Богдановски