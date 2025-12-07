М ихаела Маринова влезе в ролята на провокативната Сали Боулс в мюзикъла „Кабаре“, който бе изигран за първи път миналата седмица.

Последваха още 4 премиерни представления, режисьор е небезизвестният Валентин Ганев, а в постановката певицата си партнира с актьорите Боян Арсов, Александър Милев и др.

Шега

Публиката среща проблем с намирането на билети, защото „Кабаре“ беше разпродадено 4 пъти поред, а последното представление се състоя снощи. Маринова наследява ролята, която всички обвързват с легендарната Лайза Минели, и за това певицата разказа: „Изпитах доста голямо притеснение, не толкова заради Лайза Минели, а защото това е първото ми излизане на театрална сцена. Актьорите, които са около мен и с които си партнирам, правят това цял живот и отговорността да не бъда „грозното патенце“ в цялата тази концепция доста ме плашеше и караше да давам всичко от себе си“, призна Михаела Маринова пред „Телеграф“. „Относно образа на Сали Боулс и Лайза Минели – свикнали сме да я виждаме във филма, но не е съвсем същата, отнасяйки се към персонажа ѝ. Те си приличат по много характеристики, но моята идея, а и на целия мюзикъл, беше да не правим имитация на Лайза Минели. Трябваше да пресъздам образа на Сали Боулс така, както аз го усещам. Тя е усмихната и щастлива, напук на всичко, което се случва в Берлин в края на 20-те години – една закачка или намигване от нейна страна през цялото време. Животът за Сали е игра – цветно и забавно, всичко за нея минава през шега. В един момент ѝ се налага да се сблъска с реални ситуации в живота, сериозни за една жена на 20 години – забременява и прави аборт, все кардинално променящи се неща. Това беше едно от изпитанията за мен, защото в живота и аз съм сприхава и темпераментна – близка е до мен като характеристика, но другата част, в която вече е минала през страданието – за мен беше по-трудната задача. Надявам се да съм се справила добре“, разкри още певицата.

Сърце

Поканата за ролята си Маринова получава от директорката на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – Еделина Кънева, като разкри, че тя е била нейна непряка преподавателка, докато е учила в музикалното училище. Първоначално е била предпазлива в решението си, но Кънева я е убедила във възможността ѝ да изиграе Боулс: „Каза ми: „Момиче, убедена съм, че ще се справиш, това е твоята роля“, и аз дори малко на сляпо ѝ се доверих“, разкри певицата. След успешното поставяне на „Веселата вдовица“ Валентин Ганев отново заема режисьорското място в „Кабаре“, а за работата с него Маринова разказа: „Той беше изключително отдаден към всички месеци наред. Има четири различни състава и той помогна на всички да изиграят ролята си по своя начин. Ако отидете и видите всички състави, ще видите четири различни варианта на Сали Боулс. В случая аз си партнирам с Боян Арсов и Александър Милев, но ви уверявам, че всички са прекрасни. За всички нас Валентин Ганев е гений – като актьор и като режисьор, определено влага богатия си опит във всичко. Още в началото, когато застанахме пред него с колегите (някои по-малки и от мен), се замислих как ли изглеждаме в неговите очи… сигурно смешно и нелепо“, сподели с усмивка Михаела Маринова. „На първите репетиции ми беше малко трудно да се отпусна и вляза в образ, но някъде по средата на процеса нещо в мен се пречупи и той е пряко отговорен за това. Държеше да покаже на всички, че сме приятели и няма от какво да се притесняваме. Един вид ни прегърна, образно казано. Дори отидох да гледам представлението му „Контрабасът“ в Народен театър „Иван Вазов“, защото това е абсолютен учебник за всеки, който иска да се занимава с тази професия, и се потиснах още повече“, призна, смеейки се, Маринова. „Това се случи няколко дни преди премиерата и се чудих какво изобщо ще изиграя. В крайна сметка обаче си казах, че напротив – това трябва да е абсолютна мотивация и пример. Валентин Ганев определено респектира във всяко едно отношение – един невероятен човек, с много добро сърце и душа“.

Подкрепа

„С Боян се познаваме от доста време и идва на всеки един мой концерт. Не пропуска появяването и подкрепата си, за което съм му изключително благодарна. С Александър Милев се запознахме буквално на репетициите. Момче на 22 години, със страхотен потенциал за бъдеща звездна кариера като актьор и певец. Веднага се стиковахме, бързо се напаснахме, може би защото и извън сцената много си приличаме – като интереси и подход към работата. Не ни отне много време да се сработим, но като цяло ми беше изключително приятно да репетирам с всички“, разказа за процеса на работа Маринова. Макар и това да е дебютът ѝ на театралната сцена, от „Телеграф“ ни беше интересно да разберем дали си е представяла някой друг персонаж, който да изиграе, и тя бе категорична: „Чувствам много близко като заглавие „Бурлеска“ с Шер и Кристина Агилера. Мисля си, че там ще бъда още повече себе си и спокойна – чисто като вокално майсторство и игра“.

Талант

„Няма друго нещо в живота ми освен музика“, признава Михаела Маринова във връзка с музикалния си път. Разказа, че родителите ѝ още от малка са я закърмили с музиката и на 4-годишна възраст започва да показва интерес и умения. „Учителка в детската ми градина – Ели Колева – е дръпнала родителите ми и им казала: „Очевидно е, че това дете може да пее, но то притежава необикновен талант. Според мен трябва да му се обърне внимание и да не се изпуска“. Така започнах от рано – участвах в музикалните формации „Бон-бон“ и „Смехурани“. Продължих с индивидуални уроци и посещавах школата на Мими Иванова и Развигор Попов – попаднах в един кръг от хора, които ме хванаха и работехме много упорито. Цигулката е първият ми музикален инструмент и въобще животът ми е бил музика още от много рано“, разказва още певицата. За първи път вкусва славата с участието си в предаването X Factor и най-вече с песента си „Стъпка напред“. „Предаването за мен беше един голям трамплин и първи голям урок. Последва подписването ми с „Вирджиния рекърдс“ и присъединяването към това семейство. Колкото до песента „Стъпка напред“ – не съм предполагала, че ще стане такъв хит и ще има толкова голям успех, но пожелавам на всеки да има такъв силен старт. И до ден днешен самото заглавие на песента е моето мото в живота“, сподели за началото си Михаела Маринова.

Дует

„Музиката ми е отражение на личния ми живот. Винаги съм искрена с публиката си – няма фалш, няма маска. Ако някой иска да разбере какъв човек е Михаела Маринова, просто трябва да изслуша трите ми албума. Каквато съм на сцената – такава съм и в живота“, разкрива за творчеството си изпълнителката. Признава, че черпи вдъхновение от нещата, които се случват около нея, и от срещите ѝ с различни хора. Казва, че когато дойде време да твори, се усамотява, медитира, излиза сред природата или просто стои до пианото си, дори понякога, без да свири. Последната ѝ песен е „Ако можех“, с участието на Тино, и за две седмици клипът събра стотици хиляди гледания. „Тази колаборация се случи благодарение на Sofia Songwriting Camp, който се провежда за пета поредна година и се организира от Саня Армутлиева и „Вирджиния рекърдс“. Мисля, че това беше най-успешното издание до момента – имаше над 60 автори и продуценти. Последният ден ни събра заедно с Тино – с него се познаваме отдавна и винаги сме имали план да направим нещо заедно. Аз „зададох тон“, той много хареса идеята, взе китарата си и, общо взето, създадохме песента за по-малко от час – през останалото време на деня записвахме вокали и работихме върху аранжимента. Споделихме си колко се възхищаваме един на друг и включително се предизвикахме. Поставихме си приятелски условия за изпълнението на песента, но мисля, че именно заради тях се получи блестящ дует“, категорична е Михаела Маринова. Разкри, че четвърти албум със сигурност ще има, но не е сигурна кога. Винаги работи над нови неща и търси вдъхновения, а на феновете обещава, че с екипа ѝ са подготвили 4 големи концерта за следващата година, като датите ще бъдат обявени съвсем скоро.

Александър Пашов