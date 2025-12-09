Н осителки на титлата „Мисис България“ и деца от дом за временно настаняване се хванаха на коледно хоро по време на благотворителната вечер „Коледни ангели“.

А изпълнението на Валентин Велчев превърна вечерта във вихър от емоции, в който миски, „Коледни ангели“ и децата от Дом за временно настаняване „Детелина“ се хванаха за ръце и превърнаха сцената в истинска магия. Момент, който събра красота, детски смях и доброта в един общ ритъм — и сложи началото на една по-голяма кауза, казаха организаторите.

Вечер

Коледната вечер беше изпълнена с усмивки, подаръци и истински празник за сърцата на децата. Най-дългоочакван беше Дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички малчугани. На сцената се редуваха изпълненията на Румяна Великова, младите таланти от „Бон-Бон“, група „Бион“. Свои изпълнения представиха фолклорните школите „Божура“ с ръководител Христина Ненкова-Иванова и „Бисери“ с ръководител Беатрис Александрова, с музикален съпровод от Пепа Коджабашева, а танцовият заряд дойде от школа „МИ-РЕ-ЛА“ на Мирела Димитрова. На сцената излезе и едно от децата от дома - Маги, която показа огромно сърце и смелост. Специалният гост на събитието беше Дамян Попов, който внесе допълнително настроение и празничен дух с изпълненията си, както и с обичания дует с Мия.

Кампания

„Нека не забравяме, че оставяме следа след себе си не с титлите си, а с делата си. Нека използваме короната за каузите си и да бъдем по-добри”, каза от сцената организаторката на събитието Мисис България Мариана Маринова.

Тази година кампанията на „Мисис България“ не се ограничава само с празничния жест, а с цяла подкрепа на децата от дома. Мисия, насочена към откриване и развиване на таланти, стимулиране на интереси и осигуряване на постоянна грижа, внимание и възможности за децата.