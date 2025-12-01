Р омската перла Софи Маринова се разписа с голям жест към естрадната легенда Лили Иванова.

Софка изпрати писмо и букет на своя кумир, като дори я покани да е специален гост на юбилейния й концерт, който ще се състои на 5 декември в зала „Арена 8888“.

„Благодаря Ви, че с музиката си докосвате сърцата на поколения българи и превръщате изкуството в сила, която обединява и вдъхновява“, гласи част от писмото.

За това стана ясно от самата Лили Иванова, която показа на феновете си даровете.

„Благодаря на г-жа Софи Маринова за уважението, поканата и прекрасните цветя! Успех, успех, успех!“, написа в социалните мрежи изпълнителката на „Ветрове“.