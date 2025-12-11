М итко Бомбата, Цецо Елвиса, Васко Кеца, Дупнишката Мадона, Костинбродският славей, лорда от Златица... подир всичко това и чичо Панчо за Панайот Панайотов в "Капките", изглежда показва несъгласието на публиката да приеме звездите с истинските им имена. И те теглят късата клечка на късмета какъв прякор ще им се лепне от почитатели и медии.

Та Дупнишката Мадона е по-дълго за изговаряне и изписване от Сашка Васева. Азис е кратко и ясно дотолкова, че да се налага определение, като Костинбродският славей. Чурулик, чурулик, чурулинке ле...

Евгения Калканджиева, почти, вече не се произнася, освен в качеството си на шеста в света. Хората не помнят първата от миналата година, те 30 години за шестата в света ни дуднат.

Нанасянето на прякори в деловодството на звездите е толкова неприятно и безполезно, че обезсмисля цялостното старание по темата. Какво не ви харесва в името Васил Найденов, та го назовавате Кеца, само защото е носил кецове през соца. Горкият Драго Чая, никак не искам да съм на негово място с прякор като този. Гала, като води "На кафе", обаче, не се е сдобила с прякор свързан с кафето. Гала Кафето, пази Бог Гала Кафеджийката, щеше да е унизително и несправедливо спрямо нея. Спрямо Драго и останалите... също. Русата Златка и Черната Златка ги прекръстиха така, за да могат медиите да обясняват, че едната не е другата, например, и така потънаха в забрава реалните им имена. Ако Русата реши да си почерни косата, а Черната да се изруси, ще настане медийно объркване, нещо като Русата Златка, която се почерни, пи кафе с Черната Златка, която се изруси. Мара Отварачката съвсем не подхожда на фина жена, като нея и то, само защото е участвала в една реклама. Занапред никой няма да каже просто Мария певицата, а... Отварачката.

И смятам, че правят това с доза презрителност и отмъстителност, заради успехите на тези звезди.

Пищова с нищо мъжествено не си беше заслужил прякора, но ето, остана такъв в историята. В Пазарджик, където съм израснал, наричаха някого Живко Москвича, защото е купил първия "Москвич" в квартала. Петър Чернев (не певеца), беше кварталният бръснар и му викаха Пешо Черния. Автентичният Петър Чернев пък наричаха Пешо Мъката, заради част от текста на песен в негово изпълнение. Той беше един човек, изпълнен с радост и никаква Мъка не му подхождаше. Друга вселенска излагация е Българският Този, Българският Онзи, според черти или други прилики на някой нашенец с чужд. Българският Роналдиньо, Българският Елвис, дълги списъци с безумия, които не искам да развивам и тълкувам.