Б ъдещият крал на Великобритания, принц Уилям, ще бъде първият монарх, който никога не е чел „Английската конституция“ на Уолтър Бейджхот и не може да посочи любим автор, което води до спекулации, че не може да чете.

ВОЙНА НА СВЕТОВЕТЕ: Чарлз и Уилям не си говорят след шокиращ скандал!

Уилям е обявен за „функционално неграмотен“, а поданиците му смятат, че не може да чете, пише Mirror.

Бъдещият крал е отбелязан от кралските биографи като неспособен да посочи любим автор. И той ще бъде първият монарх от няколко поколения, който не е чел „Английската конституция“ на Уолтър Бейджхот, която изследва конституцията на Обединеното кралство, твърдят запознати.

Наблюдатели отбелязаха, че той не е добър читател и предпочита устни пред писмени брифинги, както и че е по-скоро „човек от бокс сетовете“, който обича филми за супергерои, свързани с „Батман“.

Писателят Уил Лойд, който е написал дълга статия, в която подробно обяснява защо монархията трябва да бъде премахната , е казал: „Уилям, следващият по ред на наследяване на трона, звучи функционално неграмотен“. Той пише в „Ню Стейтсмен“ : „В някои отношения Уилям може просто да отразява какъв е средностатистическият британец. Благодарение на Валентин Лоу, друг дългогодишен кралски наблюдател, научаваме, че: „Уилям не е добър читател: той предпочита устни сведения“.

Уилям, най-големият син на крал Чарлз и покойната принцеса Даяна, е следващият наследник на трона. Но Йънг твърди, че монархията трябва да бъде премахната.

Той написа: „Какво точно се защитава на този етап? Никой от аргументите за плащане за храна и вода на Уиндзорите вече няма смисъл. Уиндзорите не осигуряват стабилност. Уиндзорите осигуряват пищност“.