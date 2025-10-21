А ксел Роуз отново показа своя прочут темперамент — този път пред хиляди фенове в Буенос Айрес! По време на грандиозното шоу на Guns N’ Roses на стадион Estadio Tomás Adolfo Ducó фронтменът на групата избухна в ярост заради технически проблем.

Докато изпълняваше емблематичния хит Welcome to the Jungle заедно с Дъф Маккагън, Слаш, Ричард Фортис и барабаниста Айзък Карпентър, Аксел внезапно ритна бас барабана и хвърли микрофона си в ударните.

Първоначално феновете помислиха, че певецът е недоволен от начина, по който Карпентър свири, но според източници, близки до групата, истинската причина била друга — повреда в слушалките на Роуз. Той чувал единствено ударните и нито един от другите инструменти.

След намесата на техниците проблемът бил отстранен до третата песен, а фронтменът бързо се успокоил. Шоуто продължило без повече драми, а Аксел дори се усмихнал на публиката, сякаш нищо не се е случило.

Както се казва – в джунглата на рокендрола винаги има място за малко хаос!