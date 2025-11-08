Р екордна сума от 40 000 лв. постигна Георги Господинов, който обеща, че срещу тази сума ще си пие кафето и говори възпитано със събеседник.

Това се случи на благотворителен търг на фондация „Заедно в час“. Лотът с носителя на „Букър“ бе определен като кафе-разговор. А надпреварата за това кафе стигна истински гигантски размери и накрая спря на въпросните 40 бона.

Концерти

Все пак най-голямата сума на търга получи друго мероприятие. Срещу 60 000 лева бе придобит доживотен златен билет за всички концерти и фестивали на Fest Team, дарен от Стефан Еленков. А поне в момента това означава, че щастливецът ще има възможност на живо да види почти всички световни знаменитости, които идват у нас.

Сред звездите, предоставили лични вещи и преживявания на тазгодишния търг, бяха още Владимир Ампов-Графа, баскетболистът Александър Везенков, актрисите Теодора Духовникова, Койна Русева и други.

А срещу 30 000 лева дарител получи практичната възможност да превърне жилището си в „умен дом“ с помощта на всякакви интелигентни джаджи.

Звезди

Истинска сензация предизвика и звезден обект, който е летял в космическото пространство около Земята. Става въпрос за волфрамово парче от първата космическа капсула на основана от българина Делян Аспарухов в Щатите фирма, която е известна с иновативните си технология. Тази компания изгражда фармацевтични фабрики в орбита около нашата планета и там произвежда лекарствени препарати в условия на почти никаква гравитация.

Гостите на благотворителния търг имаха възможността да наддават за среща и посещение на мач на най-голямата в момента родна баскетболна звезда - Александър Везенков. А в допълнение на това бе предложена негова тениска и колекционерска картичка с личен автограф. Така баскетболният потник на Везенков получи 15 000 лева.

Имаше и кулинарни изкушения, като бутикова вечеря в центъра на София или похапване в уютен ресторант в Родопите.

Силно оживление предизвика и наддаването за посещение на снимачна площадка на холивудска продукция, предложено от Иван Дойков.

Търгът събра рекордните 600 000 лева, отчетоха организаторите.

Георги П. Димитров