- Нелина, предстои ви първият ви самостоятелен фолклорен концерт – как се чувствате преди това вълнуващо събитие?

- Здравейте! Благодаря сърдечно за поканата! Наистина ми предстои един уникален за мен концерт! Идеята се зароди по време на третото турне „Обич и песен“. След моите изпълнения в Добрич публиката ме аплодира бурно, стана на крака и не спираше да ме засипва с обичта си!

Изпълних бис, втори, трети, а аплодисментите не стихваха! Тогава продуцентът и водещ на концерта Евгени Боянов обяви пред всички, че се ангажира специално за добричлии да организира самостоятелен концерт на Нелина! И ето, дойде време! Заповядайте на 10 септември в Летния театър на гр. Добрич. Вълнувам се много, защото за мен това ще е много отговорен ангажимент.

- Какво да очаква публиката – как сте подбрали репертоара?

- Озаглавили сме нашия концерт „Мило ми е, мамо“, по едноименната песен - химна на Добруджа. Тъй като аз имам добруджански корени и изпитвам нерядко носталгия по този край, подготвям основно добруджански репертоар. Разбира се, ще изпея и някои от най-обичаните песни на моите почитатели в мое изпълнение. Подготвяме изненади, които първи ще видят и чуят нашите гости и приятели на 10 септември. Тече усилена подготовка, защото искаме да им поднесем истински спектакъл, какъвто смятам, че заслужават!

- Ще има ли специални гости на сцената?

- О, да! ПФА „Добруджа“ ще открие вечерта. На емблематичния оркестър „Извор“ ще разчитаме за автентичните и оригинални аранжименти. Поканила съм още моята обичана сладкогласна колежка от Добрич - Ваня Вълкова, да разкраси нашия концерт. Много съм щастлива, че ще зарадваме публиката и с изпълнения на нашия добруджански славей Калинка Вълчева! Тя е любима на цялото ни семейство откак се помня и нейното участие ще е голяма чест за мен! Благодаря, че прие поканата ми! Имаме и още „съучастници“, които ще са на сцената с нас, но ще ги запазя в тайна!

С Ваня Вълкова

- Откога датира любовта ви към българския фолклор?

- Откакто се помня! Детството ми премина при моите баби на село - Сребърна, област Силистра. Те ме вземаха с тях по седянки и там се зароди тази обич. Пеех с голямо удоволствие, дори се покатервах на една кайсия в двора ни. Тя беше моята импровизирана сцена и оттам пеех, за да ме чуят комшиите.

- Кои са песните или регионите, които най-силно ви докосват?

- Добруджанското ми е на сърце, обожавам тракийско и странджанско, а македонското - то има специално място в сърцето ми! Скоро записах и любими шопски песни. С две думи аз не деля музиката на области и жанрове (знаете, пея и други такива). За мен е важно музиката да ме вълнува и докосва! А когато правя същото за хората с изпълненията си, тогава съм най-щастливият човек на света!

- Имате ли спомен за първата фолклорна песен, която сте изпели?

- Да. Беше бавна добруджанска песен на баба ми Стоянка - „Женала Янка“.

- Какво е най-важното, което искате хората да почувстват, когато ви слушат?

- За мен най-важното през годините се оказва обменът на положителна енергия. Музиката е вибрация, която достига до душата на другия и ако той настръхне, просълзи се, развълнува се, скочи да танцува, спомни си нещо забравено или ценно и се замисли или дойде да ми го сподели, тогава съм изпълнила мисията си. Всички тези емоции често пречистват душата, събират хората и ги правят по-силни и обединени около някоя добра и смислена идея. Като например, че всички ние сме българи, че имаме едни традиции, една земя, един фолклор, един път, но и много възможности за развитие на тяхната база!

- Как реагира публиката, когато изпълнявате фолклор на участията си?

- Накарахте ме да се усмихна! Тези срещи са най-смислените и красиви моменти за мен! По голямата част от концертите и участията ми преминават с фолклорни изпълнения! Много съм щастлива, че има такова завръщане към народната музика и нашата традиция! Направо е мода! Хората скачат от местата си и извиват дълги хора. Някои са толкова надъхани, играят с такъв заряд, излъчват такава сила и енергия, че биха могли да захранят малка електроцентрала!

Баби с по два бастуна стават и се хващат на хорото, а лицата им грейват като да са на 20! След концертите хората идват да ми благодарят за красивите песни и настроение, казват ми да пея народно и да не спирам. Често идват да ме видят отблизо, да ми се порадват, да се снимаме, да ме пипнат, защото са ме виждали само по „телевизора“. Казват, че са израснали с моите песни (дори дядовците!), че най-много слушали мен и моите песни. Голяма обич! Благодарна съм на всички тях и съм им признателна за топлото отношение, за високата оценка и вдъхновяващите думи! Това е истинска благословия!

Благодаря за всичко това на Господ! Аз съм голяма късметлийка! При един скорошен концерт домакините ми предадоха думите на местните, които били толкова много и ме очаквали с такова голямо нетърпение, че било достатъчно дори само да ме видят, ако ще и да не пея. Тази седмица ми предстои едно такова значимо събитие - на 23 август ще пея отново на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна - уникално събитие! Каня всички на това магично преживяване!Благодаря най-сърдечно на организаторите за доверието!

- Смятате ли, че младите хора днес имат интерес към народната музика?

- О, да! Все повече млади хора пеят и танцуват народно песни и танци! Школите и танцовите състави се множат, а фолклорните фестивали са по-многобройни и посещавани от всякога. За празниците на градове и села роднини се завръщат от чужбина и са първи на хорото. А после създават фолклорни групи зад граница. По всичките ми изяви на хората могат да се видят малки дечица, а на последното 3 момиченца изпълниха вместо мен „Пуйченца“. Спокойна съм за бъдещето на фолклора ни!

- Остава ли ви време за почивка и как релаксирахте това лято? Или тепърва ще пътувате?

- Успях да си отделя 8 дни това лято и май с тях ще си остана. Ходихме на море, починахме си добре, плажче, хубава морска храна.

- Как е синът ви, какво най-много обичате да правите двамата?

- Благодаря, добре е. Той вече живее с приятелката си и аз съм много щастлива за тях! Много са сладки! Иначе работим заедно - той ме озвучава по участия.

Народната музика й е в кръвта още от дете.

- Вашето пожелание към читателите на вестник „Телеграф“.

- Да са много здрави, да се заобиколят с хубави хора, да слушат хубава музика, да си живеят живота и да са много щастливи!

Елизабет Методиева