П ринц Хари и Меган Маркъл „готови за война с мръсен сайт, който заплашва да публикува изтекли голи снимки“ на херхогинята.

Според Radar Online, разгневеният принц Хари и Меган Маркъл са „готови за съдебна битка с мръсен уебсайт, който твърди, че е свързан с терористичната организация ИДИЛ и притежава снимки, на които херцогинята на Съсекс е гола до кръста“.

Сайтът публикува първо снимки на Меган, твърдейки, че са от по-голям набор от голи снимки, за които се твърди, че са били откраднати от съпругата на Хари преди години.

Това е същият сайт – чието име не споменаваме, за да избегнем публичност – който многократно е предизвиквал възмущение и е бил заплашван със съдебни действия за изтичане на порнографски снимки на известни личности, включително американски звезди като Майли Сайръс.

Сайтът публикува за първи път „изтеклите голи снимки“ на Маркъл преди няколко години, а източници казват, че Хари и херцогинята са „бесни“.Те „сериозно обмислят да предприемат правни действия, за да бъдат премахнати завинаги“.

Кралски източник съобщи, че 40-годишният принц Хари, който винаги е бил яростен защитник на Маркъл, и съпругата му са готови да „обявят война на сайта“ и да заведат съдебни действия заради твърдението му, че има автентични снимки на нея, на които е гола.

Предполага се, че изтеклите снимки от сайта показват Меган, увита в кърпа, легнала на диван, докато друга я показва без горнище. Компанията твърди, че публикува снимките като част от плана си да принуди британските войници да се изтеглят от „свещените мюсюлмански земи“.