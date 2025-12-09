К оледа чука на вратата и това означава само едно – почти навсякъде звучи хитът на Мария Кери All I Want for Christmas Is You.

Празничният дух завляда и класация на „Билборд" за сингли, като начело застава парчето на Кери, съобщи сайтът на изданието.

Песента, която датира от 1994 г., е на върха на подреждането за 19-а непоследователна седмица.

Сингълът влезе в челната десетка на подреждането за първи път през декември 2017 г. и го оглави в празничния сезон на 2018 г.

All I Want for Christmas Is You стъпи на върха на класациите през 2019 г. за три седмици, през 2020 г. - за две, през 2021 г. - за три, през 2022 г. - за четири, през 2023 г. - за две и през 2024 г. - за четири седмици.

На втора и трета позиция сe нареждат съответно Last Christmas на групата „Уам!" и Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий.

Топ 5 се допълва от Jingle Bell Rock на Боби Хелмс от 1958 г и Golden на група „Хънтрикс" от хитовия анимационен филм KPop Demon Hunters.

Източник: БТА