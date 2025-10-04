Томи Кеш е в клипа Espresso Macchiato, но се кълчи на Азис

Т оми Кеш, изпълнителят на тоталния хит на годината Espresso Macchiato, реши, че трябва да се кълчи на софийския си концерт на песен на Азис, научи „Телеграф“.

За шоуто в София на естонеца по едно време бе пуснато парчето „Сен Тропе“ на Азис.

Част от публиката бе в шок - някои дори написаха в социалните мрежи: „Дойдохме за Espresso Macchiato, получихме „Водка с утеха“, имайки предвид баладата, която преди години изпя Преслава.

Всъщност получиха кючека „Сен Тропе“. Повечето обаче бяха очаровани и започнаха да пригласят припева на Азисовата песен. А с това изпълнителят набра още точки в очите на родната публика.

Томи е овладял някои важни движения от кючека

Номер

Самият Томи Кеш показа, че много добре е овладял някои движения на кючека и ги демонстрира.

А с това предизвика и още по-силните овации на публиката. Практиката показва, че Томи прави подобни закачки на повечето си концерти по света, като пуска по едно популярно парче.

Преди време песента на Азис „Сен Тропе“ с видеоклипа към нея бе хит в страните от бившия Съветски съюз, каквато е и Естония, като пробиваше дори в местни класации. Шоуто на Томи Кеш бе на фона на БГ трибагреника, прожектиран отзад на екран.

Скандал

Томи Кеш също като Азис си пада по скандалите.

Точно Espresso Macchiato се оказа тази година най-скандалното парче и макар че бе предпочетено от публиката, на „Евровизия“ го класираха на трето място след гласуването на журито.

Песента е на доста развален италиански език със също толкова развален английски реплики. Някои италиански политици по неизвестни причини обаче се обидиха, че Томи не пеел на добър италиански, а и не можело чужденец да се „гаври“ според тях с национална кафе напитка, като Еспресо Макиато.

Този скандал обаче го превърна в световна звезда от първа величина и направи концерти в Щатите, сега обикаля Европа. А в Италия сякаш има най-голяма група фенове.

А самият Азис тези дни си пусна снимки от Брюксел, където се показа с типична за района селска шапка, но превърната сега в почти висша мода и натъпкана с кристали.

Асиз с шапката с камъчета

Георги П. Димитров