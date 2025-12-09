Б ългарската комедия „Почивката 2“ привлече най-много зрители пред големия екран, сочат обобщените данни от киносалоните. Историята на Бай Иван събра 43 413 зрители, а приходите от билетите им са 575 376 лева.

На втора позиция е анимацията „Зоотрополис 2", която е вече втора седмица в кината. Новото приключение на животните е гледано от 92 364 зрители, а събраните приходи са 1 302 551 лева.

Бронзовият медал е за „Нощна смяна във „Фреди 2" с 21 185 зрители и 292 116 лева приходи.

На четвърто и пето място са съответно българският „Един грам живот" със 74 975 зрители и 942 253 лева приходи и „Зрителна измама 3" с 51 117 зрители и 720 324 лева.

Топ 10 се допълва от „Нюрнберг", „Злосторница: Част 2", Jujutsu Kaisen: Execution, „Том и Джери: Забраненият компас" и „Коледата на Андерсън".

