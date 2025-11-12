Е страдната легенда Джина Иванова тръгва на шофьорски курсове, похвали се пред „Телеграф“ самата тя. Причината е подаръкът за рождения й ден – чисто нова кола.

Любов

Скъпият дар – бял „Нисан Кашкай“, е от съпруга й – основателя и виртуозен китарист на рок група „Кукери“ Иван Иванов-Джон. „Откакто се прибрахме от работа в чужбина, се отказах от шофирането. От 20 г. поне не съм карала, та ще трябва да си подновя книжката с опреснителни курсове“, сподели солистката на култовата диско група „Трамвай №5“. Освен возилото тя има и музикален подарък от малката си дъщеря Мартина – нова песен по нейна музика и стихове на Петя Йотова. „Казва се „Ако няма любов“, но още не съм я записала“, добави певицата.

Обувки

Личния си празник тя е посрещнала в китайския ресторант в близост до дома й, тъй като цялото семейство са фенове на азиатската храна. „Обикновено празнуваме с Белчеви и Агасян, но този път и двете ми дъщери си бяха тук. Дойдоха с новите кандидати за зетьове – Захари на Марти е китарист, пътува с нея и с бенда на Нели Петкова, даже се върнаха от Каварна, където са имали участие. Криси и Калоян също работят заедно по корабите, той е барабанист и сега в края на месеца заминават отново“, разказа Джина. От голямата дъщеря има скъп парфюм, а от малката – сребърни сценични обувки. „На 28 ноември с „Трамвай №5“ имаме концерт в читалище „Николай Хайтов“ в София за празника на възрастните хора, организиран от район „Искър“. Та там ще ги обуя за пръв път - имам подходящи сребърни тоалети с камъни“, каза още звездата.

Лео Богдановски