Ф илип Киркоров постави на скъпата си новогодишна елха балерини, които са купени от битака, научи „Телеграф“.

Звездата на песента показа на местна телевизия как е подредил елхата си.

5 метра

Дървото в хола му е високо пет метра. Традиционно всяка година го подреждат дизайнери. Според московски медии цената на елхата и украсата надхвърля 1,7 млн. рубли. Тази година елхата е украсена с кутии, а мотото е „Елхата на спомените“. Там Киркоров слага и балеринки, купени навремето от баба му по битпазарите. Тя е обичала да взима красиви вещи из битаците в София и в Москва.

Мъже

Киркоров доукрасява елхата заедно със сина си Мартин, който пък от своя страна обяснява, че всяка година си намисля едно и също желание за благополучие на семейството. Сега той е на 13, учи в Дубай и тренира футбол - затова има топка играчка на елхата. Там слагат и едно симпатично куче в чест на любимеца им Хари, който издъхна тази година. Не намерили бяло, но пък смешната му шапка им напомня за шпица. Киркоров сложи и въздушен балон на елхата, като пожела на сина си да лети с истински такъв догодина в Кападокия. Дъщерята Алла-Виктория, която навърши 14, не участваше в украсата.

На елхата има и няколко ръчно изработени дизайнерски играчки, които били много скъпи. Слагат и такива, подарени от приятели и роднини.

Георги П. Димитров