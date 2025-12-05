А трактивната Прея се наслаждава на модерните танци - последната й страст са танци на високи токчета, сподели пред „Телеграф“ тя. Свободното време за един фрийленсър не идва само – трябва да си го създадеш. „Вярвам в почивката и дори преминах през периоди, в които се самообвинявах, че си я позволявам. Бях толкова отдадена на работата, че не си давах шанс за баланс, докато не стигнах до бърнаут. Тогава разбрах, че когато си научиш урока и започнеш да почиваш, после си много по-ефективен. Затова вече съзнателно подреждам времето си така, че да мога да си почивам“, обяснява Прея. Освен това според нея артистите имат нужда да живеят истинския живот – така идва вдъхновението и материалът, от който се ражда музиката им. „Хубаво е от време на време да се почувстваш начинаещ, да пробваш нещо ново, да си топнеш крачето, както се казва, е нещо различно. Затова отново започнах да ходя на танци – сериозно, в групи за начинаещи, най-различни стилове пробвам. В момента най-интересни са ми женствените танци – танци на токчета, фем и други. Те много ми допринасят за женската енергия, а атмосферата е уютна и зареждаща, защото там има само жени, с които дори не се познаваме в началото, но после енергията става много сестринска”, казва още певицата.

График

Намира време да ходи на фитнес и то от доста време, но се описва като средно сериозна. „Понякога тренирам с мъжа ми, ако ни съвпаднат графиците, понякога с приятелки. За щастие фитнесът е близо, а вкъщи имам и пътека – и да, използвам я! Невинаги е закачалка”, с усмивка казва тя. Като всеки артист обича да изразява себе си по всякакъв един начин. „Занимавам се с други изкуства, но не защото ми се отдават, а защото ми носят удоволствие. Например обичам много да рисувам, нищо специално. На съвсем детско ниво съм, но ме разтоварва”, допълва тя.

Печка

Много обича да готви – за нея това е творчество. „Наслаждавам се най-много, когато имам време и го правя по желание“. То всъщност повечето пъти е с желание от нейна страна и тя се развихря в това изкуство. „Започнах да намирам време и за грим, което ми стана приятно. Правя си и ноктите сама – сменям си дизайните. Всичко стана заради една алергия, която направих към гела за нокти, и така си намерих сама решението. Суетна съм… и да, и не. Мога и в двата режима. Обичам, когато вложа усилие във визията си, но умея и да съм напълно естествена, без мигли, без нищо – много съм адаптивна”, казва Прея.

Метла

Макар и да обича да готви, казва, че в семейния живот ролите са споделени. Не, ами тя е домакиня. „С партньора ми сме балансирана и хармонична двойка, защото имаме сходна динамика и задължения. Животът ни е разнообразен – понякога сме постоянно заедно, друг път всеки е в своя вихър. В домакинството се нагаждаме – и двамата чистим, и двамата готвим. Моe си е да пазарувам препарати и козметика за дома, а той хвърля боклука, ако се налага обаче, и това можем да споделим“, казва тя. Макар и да са официално семейство неотдавна, връзката им е от много години. „Ние сме почти от деца заедно“. След брака Прея казва, че нищо не се е променило. „Може би подсъзнателно се появи още едно усещане за опора и спокойствие, но това не значи, че е липсвало преди това, а просто доизграждане”, обяснява изпълнителката. Двамата отдавна не се карат, самата Прея споделя, че по-скоро в началото на връзката е имало моменти за спорове, докато се напаснат характерите им, но това време отдавна е отминало.

Гледа стари филми с мъжа си

Едно от най-любимите занимания на певицата, когато си е в къщи, е да гледа с мъжа си стари филми. Оказва се, че половинката на певицата е луд фен на киното. „Аз като малка нямах видео, кабелна нямаше къде да гледам филми и сега с удоволствие двамата заедно седим и гледаме страхотни класики, които съм пропуснала. Сега наскоро успях да гледам „Властелинът на пръстените”, сподели Прея. Иначе с мъжа си обича да свири заедно – това ни е най-любимо.

„Обичаме да пътуваме, макар че често е заради работа, но винаги намираме начин да превърнем тези моменти в малки пътешествия. Харесва ни да обикаляме, да гледаме концерти на любими изпълнители и да пробваме различна кухня“, сподели тя.

В работен план не спира да твори. В момента работи по нов албум в съвсем различна посока. „Новата посока, към която се насочвам, вече загатнах с „Мома” – последния ми проект. В момента много експериментирам с различни влияния, културни пластове и предварителни представи. Получава се жанр, който трудно можеш да поставиш в рамка, и това ме вълнува. Искам да направя дългосвирещ албум, а до средата на следващата година да го видите като цялостно произведение. Преди това ще изненадам с няколко песни”, завършва Прея.

Люлее се на полилей в новия си клип

Последната песен на Прея е в дует с Мария Илиева. А парчето привлече внимание още с пускането си. Макар и клипът да е сниман за ден, песента има дълга история. „Това е едно парче, което в малко различен вариант създадохме заедно с трима международни автори. Всички се влюбихме в него – още в момента, в който го завършихме, казаха, че трябва да го издам. Междувременно започнахме работа с Мария Илиева по нейни проекти, а покрай това се сближихме, усетихме колко добре се допълват енергиите ни. Мария чу парчето и веднага започна да си представя как би звучало в наш общ прочит. Събрахме се двете, написахме български текст, а след това заедно направихме аранжимента. Мария е продуцент на клипа, аз съм гост изпълнител – и честно казано, тя има изключителен вкус. Всичко, което прави, е изпипано и силно. Казвала съм ѝ го: тя за мен е голямо вдъхновение. Клипът сниман за един ден. На мен най-забавната част ми беше полилеят – люлеем се с Мария на него в клипа, а мен първоначално ме беше страх. Оказа се изненадващо лесно и накрая дори не ми се слизаше. Беше много разтоварващо изживяване“.

Мариана Маринова