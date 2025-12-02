П ринц Хари и Меган Маркъл „трябва да печелят пари“, за да оцелеят - за разлика от кралското семейство във Великобритания, твърди източник, цитирано от Mirror.

Херцогът и херцогинята на Съсекс имат доста проблеми, след като тяхната собствена благотворителна организация публикува доклад, в който се казва, че младите хора по света искат модели за подражание, които не са „водени от печалба“.

Официалният документ на фондация „Арчуел“ също критикува „неавтентичните“ онлайн инфлуенсъри и заявява, че „истинското лидерство не е въпрос на пари или последователи“.

Критиците на Меган и Хари посочват, че само сделките им с Netflix и Spotify от 2020 г. насам са на стойност поне 120 милиона долара.

Меган също така рестартира акаунта си в Instagram и го използва за промотиране на предаванията си в Netflix и лайфстайл марката As Ever. Но тя отрича да е инфлуенсър, наричайки себе си „предприемач и основателка“.

Наред с доходоносните си лекции и други добре платени бизнес роли, парите позволиха на семейство Съсекс да се установят в имение в Монтесито на стойност 14 милиона долара с двете си малки деца.

„Че трябва да печелят пари е безспорен въпрос. Всички го правим, освен ако не сте член на кралското семейство“, заяви вътрешен човек от Съсекс в тяхна защита.

Неназованият поддръжник на двойката настоя, че финансовата им независимост им е позволила да даряват огромни суми за благотворителност в сравнение с „обикновения Джо“ през последните пет години.