Р азличаването на музика, създадена изцяло от изкуствен интелект, от музика от подобен жанр, но сътворена от хора, става почти невъзможно за слушателя.

Това показва проучване на Ипсос (Ipsos) за френската стрийминг платформата Дийзър (Deezer).

От 9000 анкетирани 97 процента не са успели да направят разлика между музика, изцяло генерирана от изкуствен интелект, и такава, създадена от хора. Това е установено по време на "сляп" тест с две парчета, генерирани от изкуствен интелект, и едно парче, създадено от хора.

Проучването е направено онлайн в осем страни: САЩ, Канада, Бразилия, Великобритания, Франция, Нидерландия, Германия и Япония.

Близо половината от анкетираните смятат, че изкуственият интелект може да ги насочи към откриването на нови песни, но са по-песимистични относно последствията от създаването на музика чрез него.

Около половината (51 процента) от участниците в проучването смятат, че изкуственият интелект ще доведе до появата на песни с по-ниско качество, а близо две трети (64 процента) са на мнение, че резултатът от използването на ИИ може да е загуба на творчество в музикалното производство.

Френската компания понастоящем е единствената аудио платформа, която систематично показва заглавия, изцяло създадени от изкуствен интелект, с предупреждение за потребителите.

През януари Дийзър посочи, че една от всеки десет песни, доставяни на платформата всеки ден, всъщност е изцяло генерирана от изкуствен интелект. Десет месеца по-късно този процент вече е 34 на сто от всички песни, или близо 40 000 на ден, отбелязва компанията.

